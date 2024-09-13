Глава РФ Владимир Путин осознал, что государства, входящие в Североатлантический альянс, хотят начать третью мировую войну, дав разрешение на атаку России дальнобойными ракетами. Об этом политик из Франции Флориан Филиппо написал в социальной сети Х, сообщает РИА Новости .

«Североатлантический альянс хочет развязать третью мировую войну до возможного избрания Трампа», — отметил он.

Филиппо добавил, что такой план станет катастрофой для НАТО. При этом российский президент понял, что готовят страны Североатлантического альянса, когда собираются дать ВСУ разрешение на атаки ракетами большей дальности по РФ.

У руководства государств НАТО больше нет никаких возможностей, кроме эскалации украинского конфликта, считает французский политик.

Ранее руководство США и Великобритании обсуждало планы по разрешению ВСУ атаковать территорию России с помощью дальнобойного оружия. Путин заявил, что, если такое решение примут, это будет означать участие стран НАТО в украинском конфликте.