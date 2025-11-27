Во Франции с 2026 года введут добровольную военную службу

Начиная с лета 2026 года, во Франции будет существовать добровольная военная служба для молодежи. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

«Новая национальная служба будет постепенно введена (во Франции — ред.) со следующего лета. <…> Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все (молодое — ред.) поколение», — сказал Макрон.

Заявление Макрона прозвучало на военной базе Варс-Альер-э-Риссе, трансляцию выступления вел в соцсетях Елисейский дворец.

Предварительно известно, что продолжительность добровольной военной службы будет сначала составлять 10 месяцев. К 2035 году в ее ряды планируют привлекать до 50 тысяч служащих в год.

Таким образом, с лета 2026 года французская армия будет состоять из профессиональных военных, резервистов и прошедших воинскую службу добровольцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.