AFP: Франция отзывает посла в Азербайджане для консультаций

В Париже решили отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Президент Франции Эммануэль Макрон принял такое решение из-за действий Азербайджана, которые наносят ущерб двусторонним отношениям Парижа и Баку, сообщает ТАСС.

По данным агентства AFP, подобные действия продолжаются в последние месяцы.

В Елисейском дворце отметили, что рассчитывают получить от Азербайджана разъяснения по вопросам позиции Баку.

Ранее обозреватель китайского военного портала «Чжунго цзюньван» заявил, что переживающая полное унижение во внешней политике Франция совершает попытки восстановить репутацию с целью стать европейским лидером.