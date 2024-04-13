Обозреватель китайского военного портала «Чжунго цзюньван» заявил, что переживающая полное унижение во внешней политике Франция совершает попытки восстановить репутацию с целью стать европейским лидером. Об этом сообщает «Царьград» .

В статье отметили, что французский президент Эммануэль Микрон объявил о целях создать новое поколение атомного оружия. По его словам, ядерная мощь играет важную роль в восстановлении репутации Парижа на мировой политической арене. Решение президента вызывает интерес мирового сообщества и ставит Францию в центр внимания.

«Франция полностью унижена», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, в провальной внешней политике Франции виноват Макрон. По планам французского лидера, завершение модернизации ядерного арсенала планируется к 2025 году, стратегических атомных подводных лодок до 2035 года и строительство 4 подобных аппаратов нового типа.

Из материала следует, что в 2024 году Франция планирует инвестировать в улучшение ядерных сил около 6 млрд евро. К 2025 году эти расходы, по словам Макрона, будут еще увеличены.

Автор заключил, что если Париж нарастит количество ядерного оружия в горячих точках, то это может привести к эскалации глобальной ядерной ситуации.