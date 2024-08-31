Во Франции начали процедуру отстранения Макрона от власти

сегодня в 23:05

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» начала процедуру отрешения президента республики Эмманюэля Макрона от власти, сообщает газета « Известия ».

«Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — заявила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано соцсети X.

По ее словам, проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики уже направлен депутатам на подписание.

Ранее Макрона заметили на отдыхе в окружении мужчин.