Во Франции начали процедуру отстранения Макрона от власти
«Неподчинившаяся Франция» начала процедуру отрешения Макрона
Левая партия «Неподчинившаяся Франция» начала процедуру отрешения президента республики Эмманюэля Макрона от власти, сообщает газета «Известия».
«Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — заявила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано соцсети X.
По ее словам, проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики уже направлен депутатам на подписание.
Ранее Макрона заметили на отдыхе в окружении мужчин.