В Сеть утекли фото «нежного» отдыха президента Франции Макрона с мужчинами

сегодня в 18:46

Mash: в Сети распространяются фото «нежного» отдыха Макрона с мужчинами на лодке

В Сети появились компрометирующие фотографии президента Франции Эммануэля Макрона на отдыхе. На снимках он окружен только мужчинами, сообщает Mash .

«Нежный фотосет» главы одной из ядерных держав мира появился в социальных сетях стран Запада. На них Макрон весело проводил время с «друзьями» на лодке.

Хоть некоторые пользователи интернета назвали фотографии фейком, многие европейцы так не считают.

Ранее партия Макрона «Вместе» заняла на выборах во французский парламент второе место. Ее депутатам досталось 168 мест в парламенте страны.