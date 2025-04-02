Во Франции начали новое расследование в отношении Ле Пен

Власти Франции инициировали новое расследование в отношении лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По словам источника, поводом стали угрозы, которые якобы поступили в адрес судей после вынесения приговора по делу Ле Пен.

Парижский суд приговорил лидера политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Также французский политический деятель не сможет участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в 2027 году.

В тюрьме Ле Пен отбывать срок не будет. Вместо этого она отправится домой, но с электронным браслетом. Также политику нужно выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Вместе с ней под суд отправились еще 20 депутатов от партии «Национальное собрание». 8 из них признали виновными по той же статье, еще 12 обвинили в сокрытии информации.