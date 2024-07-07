Во Франции на парламентских выборах установлен рекорд явки избирателей

Во Франции проходят парламентские выборы, к 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка избирателей достигла рекордной отметки 26,63%, сообщает Sputnik .

Утром 7 июля в Пятой республике открылись участки для избирателей, которые могут отдать свой голос за того или иного кандидата во втором туре внеочередных парламентских выборов. Местные жители голосуют за новый состав Национального собрания — нижней палаты парламента Франции.

«На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%», — говорится на странице ведомства в соцсети «Х».

Первый тур выборов состоялся 30 июня. В тот день к полудню явка избирателей составила 25,9%.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о проходящих во Франции выборах. По словам главы МИД РФ, их с трудом можно назвать демократичными.