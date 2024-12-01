Во Франции допустили размещение западных военных на Украине

Экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван в интервью изданию Parisien допустил размещение западных военнослужащих на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности завершить «горячую фазу войны» ради членства в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева.

«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс», — заявил Тринкван.

При этом, по его словам, в случае атаки на эти силы, Североатлантический альянс может вмешаться и прийти на помощь для их защиты.

Французский генерал добавил, что после остановки боевых действий может перейти к переговорам о статусе и территориях Украина, а также о безопасности России. Подобные обсуждения могут длиться месяцами и даже годами.