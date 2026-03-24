«Внутреннее дело ЕС»: в США ответили на блокировку помощи Украине Венгрией
Блокировка кредита в размере 90 млрд евро Украине Венгрией — это внутреннее дело Евросоюза. Странам сообщества следует решить эту проблему самостоятельно, заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер, сообщает ТАСС.
По его словам, данная ситуация не является проблемой Соединенных Штатов. Он посоветовал странам ЕС решить вопрос самим.
«Им (Евросоюзу — ред.) нужно решить вопрос о том, как они будут финансировать Украину и в каком объеме», — заявил Паздер.
Он также отметил, что Венгрия «очень дружелюбно относится к США», а Штаты разделяют с ней взгляды «по некоторым вопросам».
По словам Паздера, американский лидер Дональд Трамп симпатизирует венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.
Ранее Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Это в том числе связано с тем, что Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен.
