«Внутреннее дело ЕС»: в США ответили на блокировку помощи Украине Венгрией

Блокировка кредита в размере 90 млрд евро Украине Венгрией — это внутреннее дело Евросоюза. Странам сообщества следует решить эту проблему самостоятельно, заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер, сообщает ТАСС .

По его словам, данная ситуация не является проблемой Соединенных Штатов. Он посоветовал странам ЕС решить вопрос самим.

«Им (Евросоюзу — ред.) нужно решить вопрос о том, как они будут финансировать Украину и в каком объеме», — заявил Паздер.

Он также отметил, что Венгрия «очень дружелюбно относится к США», а Штаты разделяют с ней взгляды «по некоторым вопросам».

По словам Паздера, американский лидер Дональд Трамп симпатизирует венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

Ранее Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Это в том числе связано с тем, что Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен.

