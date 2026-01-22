Песков: Кремль обратил внимание на цель Киева убивать по 50 тыс россиян в месяц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на слова украинского главы Минобороны Михаила Федорова о цели Киева убивать по 50 тыс. россиян каждый месяц, сообщает ТАСС .

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал предположения о применении американскими военными звуковых систем при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этом контексте глава государства объявил, что США «обладают таким оружием, о котором никто не знает», назвав его «удивительным».

В Кремле отреагировали на эти слова. Российская сторона ожидает уточнений по поводу сказанного президентом. Профильные службы ведут непрерывный сбор и анализ данных о военно-техническом потенциале зарубежных стран, выполняя свою работу в штатном режиме.

