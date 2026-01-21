Кремль отреагировал на слова Трампа про «оружие, о котором никто не знает»

Кремль ждет от Трампа объяснений после слов о «секретном» оружии США

В Кремле рассчитывают получить более детальную информацию о «секретных» американских вооружениях, про которые рассказал президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп в интервью телеканалу News Nation прокомментировал предположения о применении американскими военными звуковых систем при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этом контексте американский лидер объявил, что Соединенные Штаты «обладают таким оружием, о котором никто не знает», назвав его «удивительным».

В Кремле отметили, что российская сторона ожидает уточнений по поводу сказанного президентом США.

«В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов», — цитирует радио Sputnik Дмитрия Пескова.

Он также добавил, что российские профильные службы ведут непрерывный сбор и анализ данных о военно-техническом потенциале зарубежных стран, выполняя свою работу в штатном режиме.

Тем временем Песков заявил, что подмосковные власти находятся в контакте с владельцем люберецкой пекарни «Машенька» Денисом Максимовым, который обращался к главе государства Владимиру Путину во время «Итогов года». Накануне Максимов признался, что его бизнес может закрыться из-за повышения налогов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.