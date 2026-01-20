Подмосковная пекарня, жаловавшаяся Путину на НДС, может закрыться

Люберецкая пекарня «Машенька», ставшая известной на всю страну после обращения ее владельца к президенту России Владимиру Путину в прямом эфире, находится на грани. Несмотря на всплеск популярности, бизнес может прекратить существование уже в апреле–мае 2026 года из-за возросшей налоговой нагрузки, пишет Газета.ru со ссылкой на владельца заведения Дениса Максимова.

Владелец предприятия подчеркнул, что медийный эффект от прямой линии президента помог пережить традиционно «тихий» период начала года, однако главная проблема до сих пор не решилась. По словам предпринимателя, чиновники различного ранга выходят с ним на связь, но конкретных предложений по спасению «Машеньки» до сих пор нет.

«Периодически выходят на связь чиновники разного уровня, вплоть до министров Российской Федерации, но никакой конкретики нет. То есть, если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся — к апрелю, к маю», — рассказал Максимов.

Основной удар по предприятию нанесли налоговые изменения, вступившие в силу 1 января 2026 года, включая рост основной ставки НДС до 22%. Максимов провел конкретные расчеты: рентабельность его бизнеса составляет 15–16%, при этом налоговые требования фактически достигают 12%. Чистая прибыль — на уровне 3–4%, что делает содержание собственного дела экономически нецелесообразным.

«То есть 3-4%, возможно, останется на жизнь. Это как бы мне проще пойти в найм где-то работать», — констатировал бизнесмен.

Шансом на спасение «Машеньки» Максимов видит включение пекарен в региональные списки отраслей, имеющих право на льготы по упрощенной системе налогообложения.

В ходе прямой линии Денис Максимов обратил внимание президента на сложности перехода малого бизнеса на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда Владимир Путин проявил интерес к продукции пекарни, а позже обменялся с предпринимателем подарками.

