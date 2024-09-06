Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента, заявила разведка США

Разведка США считает, что внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента, но стремятся «повлиять» на них, пишет РИА Новости .

"Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", — сказал представитель разведки.

По его словам, Россия, Иран и Китай якобы воспринимают это как слабое место и пытаются повлиять на электоральные процессы, "продвигая поддержку одного из кандидатов". Он отметил, что Москва якобы представляет самую большую угрозу и преследует цель "ослабить США и их поддержку Украины".

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября этого года. На пост хозяина Белого дома претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что американский профессор Аллан Лихтман считает, что победа на выборах президента США достанется кандидату от Демократической партии Камале Харрис.