Профессор назвал имя кандидата, который станет новым президентом США

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Американский профессор Аллан Лихтман считает, что победа на выборах президента США достанется кандидату от Демократической партии Камале Харрис, сообщает РИА Новости .

«Демократы сохранят контроль над Белым домом, а Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Лихтман начал предсказывать результаты президентских выборов в Америке в 1984 году. С того момента ему удалось 9 раз правильно назвать имена победителей.

Профессор допустил ошибку лишь раз, когда заявил о победе демократа Альберта Гора в 2000 году. Тогда государство возглавил республиканец Джордж Буш-младший.

Тем не менее эксперт уверен, что точно спрогнозировал итоги выборов, вокруг которых разгорелся скандал из-за пересчета голосов во Флориде.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября этого года. На пост хозяина Белого дома претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис.