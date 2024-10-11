ВМФ России получит малый ракетный корабль «Ржев»

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Российские военно-морские силы получат на вооружение «зверя с ракетами», так американское издание The National Interest назвало малый ракетный корабль «Ржев», сообщает RT .

Корабль из новой серии отличается мощным вооружением при малых размерах.

«Ржев» имеет всего 67 метров. На его борту находятся крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс».

По данным издания, ВМФ России меняет стратегию в пользу небольших, но очень боеспособных кораблей.

Ранее РИАМО со ссылкой на эксперта сообщало, что Россия входит в тройку сильнейших военно-морских держав в мире.