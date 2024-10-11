ВМФ России получит малый ракетный корабль «Ржев»
NI: Россия построила морского «зверя с ракетами»
Российские военно-морские силы получат на вооружение «зверя с ракетами», так американское издание The National Interest назвало малый ракетный корабль «Ржев», сообщает RT.
Корабль из новой серии отличается мощным вооружением при малых размерах.
«Ржев» имеет всего 67 метров. На его борту находятся крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс».
По данным издания, ВМФ России меняет стратегию в пользу небольших, но очень боеспособных кораблей.
Ранее РИАМО со ссылкой на эксперта сообщало, что Россия входит в тройку сильнейших военно-морских держав в мире.