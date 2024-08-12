Коц: ВС РФ «влупили» противнику в Белгородской области, и он откатился

ВСУ не отправляли танковые колонны на Краснояружский район Белгородской области. Попытка атаки была менее масштабной, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Украина отправила на международный автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» всего два бронетранспортера и танк. Он на протяжении шести минут стрелял по погранпереходу. Сразу после этого российские силовики начали отвечать. Противнику «влупили, и он откатился».

Почти аналогичную попытку прорыва ВСУ совершили в воскресенье 11 августа рядом с селом Безымено Грайворонского района Белгородской области. Украина использовала такое же количество техники. После того, как был уничтожен бронетранспортер противника, военные отошли обратно.

Коц добавил, что ВСУ пытаются прощупать госграницу для попытки прорыва. Однако российские структуры, которые прикрывают ее, встречают противника «с хлебом-солью».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на въезде в Красную Яругу поставят посты с представителями самообороны. Местные жители смогут задать им вопросы по поводу того, в какой пункт временного размещения отправиться.