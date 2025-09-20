Власти Венгрии ополчились против людей, которые борются с фашизмом
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас. Он попросил признать движение «Антифа» террористической организацией так же, как это хотят сделать Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.
Сийярто призвал Евросоюз ввести санкции против связанных с «Антифа» группой лиц. В вопросе подобной важности нужно координировать действия с США.
17 сентября президент Соединенных Штатов сказал, что признает «Антифа» террористической организацией. Однако она не является единой. «Антифа» называют всех, кто борется с фашизмом.
Трамп хочет признать организацию террористической на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка в американской Юте. По информации властей штаты, на гильзах патронов, найденных на месте преступления, были гравировки, которые связаны с антифашистским движением и ЛГБТ*-символикой (ЛГБТ признана в России террористичсекой, экстремистской организацией и запрещена).
