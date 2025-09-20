Власти Венгрии ополчились против людей, которые борются с фашизмом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас. Он попросил признать движение «Антифа» террористической организацией так же, как это хотят сделать Соединенные Штаты, сообщает ТАСС .

Сийярто призвал Евросоюз ввести санкции против связанных с «Антифа» группой лиц. В вопросе подобной важности нужно координировать действия с США.

17 сентября президент Соединенных Штатов сказал, что признает «Антифа» террористической организацией. Однако она не является единой. «Антифа» называют всех, кто борется с фашизмом.

Трамп хочет признать организацию террористической на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка в американской Юте. По информации властей штаты, на гильзах патронов, найденных на месте преступления, были гравировки, которые связаны с антифашистским движением и ЛГБТ*-символикой (ЛГБТ признана в России террористичсекой, экстремистской организацией и запрещена).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.