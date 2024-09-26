Власти Украины призвали отказаться от поддержки мирного плана КНР

сегодня в 06:53

Украина призвала бойкотировать мирный план по урегулированию конфликта, предложенный Китаем, пишет ura.ru со ссылкой на Politico.

Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отклонить этот план. Украина обеспокоены его растущей популярностью.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал его «колониальной» попыткой в своем обращении к Генеральной Ассамблее.

Ранее глава МИД Китая Ван И не стал слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи в ООН.