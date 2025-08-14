Власти прокомментировали информацию об эвакуации из Белгорода

Мэр Белгорода Иван Демидов в Telegram-канале опроверг видео, на котором «он» заявляет о подготовке «плана эвакуации города» и предупреждает, что план «введут в действие сразу же при осложнении обстановки». По словам градоначальника, эта информация является фейком, а видео с его участием, вероятно, сгенерировано нейросетями.

«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видео-комментарий — подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ», — сказал Демидов.

Глава Белгорода добавил, оригинал видео, который преподносят как «обращение» от его имени, он публиковал в Telegram еще в июне 2024 года. Демидов призвал жителей руководствоваться информацией только из официальных источников.

На предположительно сгенерированном ИИ-видео от лица Демидова заявлялось, что украинские войска будут продолжать обстреливать Белгород, а городские власти якобы уже решили переходить на дистанционный формат работы. Он называл происходящую ситуацию «достаточно серьезной» и говорил, что жителям нужно «пройти в бомбоубежища».

13 и 14 августа Белгород подвергся массированным атакам со стороны Украины. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, областная столица находится под такими обстрелами, каких еще не было «в современной истории».

