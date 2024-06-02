Власти Норвегии задумались о возвращении до тысячи украинских беженцев на родину

NRK: из Норвегии обратно на Украину могут отправить до тысячи беженцев

В Норвегии власти задумались об ужесточении правил выдачи убежища для украинцев и о возвращении на родину до тысячи человек, пишет Газета.ru со ссылкой на NRK.

Норвегия стоит планы о возвращении до тысячи украинцев в свою родную страну, среди которых порядка 370 человек — мужчины призывного возраста.

Начиная с 2022 года, около 77 тысяч граждан Украины подали в Осло заявления на «коллективную защиту», которая предусматривает вид на жительство без оценки необходимой в этом потребности. Но теперь такие заявки стали рассматривать каждую отдельно.

«Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии», — заявили в министерстве юстиций страны.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что на Западе часть украинских беженцев не сможет избежать экстрадиции. Возвращение домой с последующим судом для граждан Украины связано с ужесточением закона о всеобщей мобилизации.