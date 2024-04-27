Вопросом времени будет являться проведение в западных странах мероприятий по экстрадиции части украинских беженцев, соответствующей критериям для мобилизации. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее министр обороны Литвы заявил о намерении страны принимать меры по экстрадиции военнообязанных украинцев.

Украина продолжает ужесточать политику в части военной мобилизации. На днях были приняты изменения в украинском законодательстве, в соответствии с которыми все граждане мужского пола, подлежащие мобилизации, лишаются прав на совершение консульских действий в украинских зарубежных дипломатических представительствах.

«Этот шаг является условием предоставления США материальной помощи Украине. Напомню, что основным условием оказания поддержки являлось повышение объемов и темпов мобилизации», — сказал Булавицкий.

Реакция украинцев закономерна: в той же Польше новость уже вызвала протесты украинских беженцев. Ранее уже отмечалось, что демографическая ситуация на Украине достаточно специфична, так как за рубежом находятся около 9 млн украинцев из 31 млн общей численности населения. Из них, только по самым скромным подсчетам, подлежат мобилизации около 700 тыс. человек.

«Надо понимать, что для Запада и США СВО — это прежде всего финансовый проект дотационного характера, направленный на создание постоянного очага напряженности в зоне влияния РФ и плацдарма для продвижения военных интересов в рамках блока НАТО», — добавил эксперт.