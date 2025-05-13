Власти Ливии заявили о завершении военной операции в Триполи
Минобороны правительства национального единства Ливии заявило об успешном завершении военной операции в Триполи, сообщает RT со ссылкой на Al Wasat.
Минобороны правительства нацединства заявил, что военная операция, проведенная в столице, «завершилась успешно».
По меньшей мере 6 человек пострадали в результате столкновений в ливийской столице Триполи.
По данным газеты Al Wasat, в Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, были слышны звуки стрельбы.