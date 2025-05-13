сегодня в 02:59

Власти Ливии заявили о завершении военной операции в Триполи

Минобороны правительства национального единства Ливии заявило об успешном завершении военной операции в Триполи, сообщает RT со ссылкой на Al Wasat.

Минобороны правительства нацединства заявил, что военная операция, проведенная в столице, «завершилась успешно».

По меньшей мере 6 человек пострадали в результате столкновений в ливийской столице Триполи.

По данным газеты Al Wasat, в Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, были слышны звуки стрельбы.