Власти Китая подозревают министра обороны Дун Цзюня в коррупции
В Китае началось антикоррупционное расследование в отношении министра обороны
Власти Китая начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Издание опубликовало материал по полученным данным от чиновников США, имена которых не раскрываются.
Подробности дела и стадия расследования дела не приводятся.
Ранее в КНР за коррупционные преступления приговорили к смертной казни бывшего партийного функционера и экс-главу Банка Китая Лю Ляньгэ. Позже стало известно, что смертную казнь чиновнику заменили на пожизненное заключение.