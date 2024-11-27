Власти Китая подозревают министра обороны Дун Цзюня в коррупции

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В Китае началось антикоррупционное расследование в отношении министра обороны

Власти Китая начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Издание опубликовало материал по полученным данным от чиновников США, имена которых не раскрываются.

Подробности дела и стадия расследования дела не приводятся.

Ранее в КНР за коррупционные преступления приговорили к смертной казни бывшего партийного функционера и экс-главу Банка Китая Лю Ляньгэ. Позже стало известно, что смертную казнь чиновнику заменили на пожизненное заключение.