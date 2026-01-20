Власти Гренландии выпустили рекомендации для населения на случай вторжения

Премьер-министр автономной территории Дании Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в теории нельзя исключить вероятность эскалации со стороны США, хотя и назвал военный конфликт маловероятным. По его словам, сейчас формируется специальная рабочая группа, чья задача — помочь людям подготовиться к возможным изменениям и перебоям в повседневной жизни.

Правительство уже готовит конкретные рекомендации для граждан. Одна из ключевых — создать дома неприкосновенный запас продуктов питания и первой необходимости как минимум на пять дней.

«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», — подчеркнул Йенс-Фредерик Нильсен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жестко раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против Европейского Союза. Поводом для этих мер стала ситуация вокруг Гренландии. Фон дер Ляйен пообещала, что ответ европейцев будет «непоколебимым, единым и соразмерным».

