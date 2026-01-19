Guardian: продажа Гренландии США обернется катастрофой для Киева

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — говорится в сообщении.

17 января Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о планах США ввести 10-процентные пошлины в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Пошлины будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США. Указанное решение должно вступить в силу 1 февраля, с последующим увеличением ставки до 25% с 1 июня.

Кроме того, Трамп высказал критику в адрес европейских стран за их намерение направить войска в Гренландию, назвав это «рискованной затеей». Позднее появилась информация, что Германия эвакуирует своих военных с острова.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании. В 1951 году между Вашингтоном и Копенгагеном было подписано соглашение о защите острова, дополняющее союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно этому документу, США берут на себя ответственность за оборону Гренландии от потенциальной агрессии.

