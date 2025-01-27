Власти Дании представили инициативы по борьбе с расизмом в отношении гренландцев

Дания разработала несколько инициатив, направленных на борьбу с расизмом и дискриминацией в отношении гренландцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Всего властями страны было представлено 12 инициатив. Они включают в себя право на получение гренландского паспорта, улучшение доступа к переводчикам и т. д.

Дания профинансирует реализацию данных мер. На это власти страны выделят 35 млн крон (4,9 млн долларов).

Инициативы были представлены на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на территорию Гренландии. Республиканец заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Для этого он собирался купить его у Дании.

Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Гренландия не продается. Она видит угрозу в «большом интересе» США к острову.