Премьер Дании ответила Трампу, что Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Гренландия не продается, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

«Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров… не продается, при этом отметив „большой интерес“ Америки к нему», — говорится в публикации.

Как пишет издание, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого выразил серьезность намерения получить контроль над Гренландией.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.