Власти Чечни заявили о причастности Украины к атаке на полицейских

Кадыров: Украина причастна к организации нападения на полицейских в Чечне

Следствие установило прямую причастность украинских кураторов к нападению на сотрудников правоохранительных органов в Ачхой-Мартане, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Действия преступника координировал гражданин Украины, а часть организаторов атаки в настоящее время находится на территории Турции, указал глава республики.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он поручил привлечь всех причастных к максимальной ответственности, включая использование международных правовых механизмов.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля, пострадали сотрудники ДПС, один из них впоследствии скончался.