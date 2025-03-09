Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе примет с визитом белорусского коллегу Александра Лукашенко. Они проведут переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Еще Путин организует совещание по экономическим вопросам. Также ожидается собрание членов Совбеза РФ.

В расписании у президента России будут и иные события.

Ранее Путин поздравил народную артистку России Голубкину с юбилеем.