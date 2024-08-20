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Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу № 1

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан. Глава государства посетил школу № 1 и мемориальное кладбище «Город ангелов», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин почтил память погибших и бойцов спецназа подразделений «Вымпел» и «Альфа». Российский лидер возложил цветы к Древу скорби.

Школа № 1 сейчас также представляет собой мемориальный комплекс. В самом здании создали культурно-патриотический центр профилактики терроризма.

Во время посещения Беслана Путина сопровождали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и представитель президента в СКФО Юрий Чайка. Пояснения давал глава «Правобережного района» Сослан Фраев.

Ранее Путин посещал Баку для встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.