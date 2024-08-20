Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу № 1
Фото - © Владимир Астапкович, РИА «Новости»/Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан. Глава государства посетил школу № 1 и мемориальное кладбище «Город ангелов», сообщает пресс-служба Кремля.
Путин почтил память погибших и бойцов спецназа подразделений «Вымпел» и «Альфа». Российский лидер возложил цветы к Древу скорби.
Школа № 1 сейчас также представляет собой мемориальный комплекс. В самом здании создали культурно-патриотический центр профилактики терроризма.
Во время посещения Беслана Путина сопровождали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и представитель президента в СКФО Юрий Чайка. Пояснения давал глава «Правобережного района» Сослан Фраев.
Ранее Путин посещал Баку для встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.