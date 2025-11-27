Владимир Путин покинул Бишкек

сегодня в 18:55

Президента Владимира Путина уехал на спецборте в Москву после пресс-конференции в Бишкеке. Главу государства проводили оркестр и лично президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посещал Киргизию для проведения переговоров с президентом Садыром Жапаровым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

По итогам переговоров Путин дал большую пресс-конференцию. Российский лидер ответил в том числе и на вопросы, касающиеся украинского конфликта.

Он подчеркнул, что ВСУ предстоит пойти на сворачивание фронта, если ситуация как под Купянском в Харьковской области произойдет в иных местах.

