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Владимир Путин обнял Ксению Собчак на траурном концерте в честь ее отца

Президент России Владимир Путин приезжал на траурный концерт в Санкт-Петербурге, который посвятили 25-летнему юбилею с даты гибели первого мэра города на Неве Анатолия Собчака. Там глава государства общался с женой и дочерью политика, сообщает kp.ru .

В начале мероприятия Путин произнес речь, посвященную Собчаку. Глава государства напомнил, что он был сильным оратором, политиком и госдеятелем. Первый мэр Петербурга сделал большой вклад в установление современной РФ.

Перед тем, как покинуть мероприятие, Владимир Путин взял за руку вдову Анатолия Собчака Людмилу Нарусову и произнес несколько теплых слов. После этого глава государства подошел к Ксении Собчак. Она встала и поздоровалась с лидером страны.

Путин в свою очередь обнял Собчак за плечи и поцеловал в щеку. Затем президент России ушел с мероприятия.

Собчак умер 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» под Калининградом. Официальная версия гибели — инфаркт.

Ранее Ксения Собчак почтила память отца в 25-ю годовщину смерти. Она поблагодарила политика за все.