«25 лет без тебя»: Ксения Собчак почтила память отца в годовщину его смерти

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак почтила память своего отца Анатолия Александровича в 25-ю годовщину его смерти.

«25 лет без тебя <…> Уже почти не помню твой запах, твой голос. <…> Спасибо тебе за все, стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове», — написала Собчак на странице в соцсети «Вконтакте».

Телеведущая добавила, что пересматривает фото и видеозаписи с целью воскресить в памяти образ отца и вновь ощутить его присутствие.

Ранее президент РФ Владимир Путин и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова почтили память первого мэра Санкт-Петербурга. Также на мероприятии присутствовала дочь политика Ксения Собчак.

Собчак ушел из жизни в ночь на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» под Калининградом. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал инфаркт. Тем не менее, до сих пор существуют предположения, что политик мог быть убит.