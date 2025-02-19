Путин и Нарусова почтили память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой глава государства возложил цветы к памятнику политического деятеля, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Нарусова направились к монументу в честь Собчака, установленному на Васильевском полуострове. Российский лидер возложил букет алых роз к подножию памятника и поклонился ему.

В 1990-е годы Путин и Собчак вместе работали в петербургской мэрии. Покойный политический деятель был первым и единственным мэром Северной столицы, при нем городу вернули историческое название — Санкт-Петербург. Собчак скончался в 2000 году от острой сердечной недостаточности.

Также на мероприятии присутствовали дочь бывшего мэра Ксения Собчак, его внук Платон, нынешний губернатор Северной столицы Александр Беглов, глава Сбербанка Герман Греф и другие.