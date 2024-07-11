Владимир Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС

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Путин: цель председательства в БРИКС — создать условия для развития объединения

Президент России Владимир Путин в Таврическом дворце Санкт-Петербурга принял участие в пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, где назвал главную цель председательства России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главная цель текущего председательства России в БРИКС — создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что если все участники объединения будут действовать сплоченно, то точно получится сделать мир более безопасным и более гармоничным.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай вместе могут построить ядерную энергетическую установку на Луне. Данный проект имеет и политический подтекст в рамках объединения БРИКС.