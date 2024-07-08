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ВКС России совершили обманный маневр при атаке в Киеве

ВКС России совершили обманный маневр и массово атаковали ракетами Киев не ночью, а днем. В небе заметили четыре бомбардировщика, сообщает Telegram-канал «WarGonzo».

Три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из района Миллерово в максимальной близости к району спецоперации. Так у ПВО Украины было меньше времени принять решение и сориентироваться.

Основной целью атаки были киевские объекты, здесь прогремели взрывы. Удары зафиксировали также в Кривом Роге и Днепропетровске.

Ранее очевидцы рассказали о сильном пожаре и поражении склада на военном заводе «Артем» в Киеве из-за ракетного удара.