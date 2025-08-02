Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах изучить феномен НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно заявил о своем увлечении темой НЛО во время интервью на Ruthless Podcast. сообщает РИА Новости .

Во время выступления на Ruthless Podcast второй человек в американской администрации сделал неожиданное признание.

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?.. Пока не разобрался, но в августе собираюсь погрузиться в этот вопрос», — сказал американский чиновник.

Заявление прозвучало с характерной улыбкой, оставив журналистов гадать — был ли это тонкий политический юмор или искренний интерес. В прошлом году Пентагон рассекретил доклад о 510 случаях наблюдения «неопознанных воздушных явлений», а конгресс провел специальные слушания с участием военных.

Особое внимание вызывает срок, выбранный Вэнсом для своего «расследования» — августовские парламентские каникулы, когда традиционно политики уходят в отпуск. В Вашингтоне уже шутят, что вице-президент, видимо, решил «отдохнуть от земных проблем, занявшись внеземными».