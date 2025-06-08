Рассекреченные документы раскрыли 40-летнюю «инопланетную» операцию

Минобороны США использовало мифы об НЛО для прикрытия испытаний

Американские военные на протяжении десятилетий сознательно распространяли мифы о НЛО, чтобы засекретить разработку передовых истребителей, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

Расследование выявило, что в 1984 году офицер ВВС организовал утечку фальшивых фотографий «летающих тарелок» через бар возле секретной базы «Зона 51» в Неваде.

Эти действия были частью тщательно спланированной операции по сокрытию испытаний первых стелс-самолетов, включая легендарный F-117 Nighthawk.

Рассекреченные в 2023 году документы подтвердили, что военные намеренно поощряли слухи о пришельцах, чтобы объяснить необычные характеристики новых летательных аппаратов, случайно замеченных гражданскими.

Парадоксально, но эта дезинформационная кампания развивалась параллельно с реальными секретными программами вроде проекта «Звездные врата», где изучались паранормальные явления.

Как отмечают эксперты, подобная стратегия позволила Пентагону десятилетиями скрывать свои самые передовые разработки под покровом уфологических мифов, создав уникальный прецедент в истории военных прикрытий.