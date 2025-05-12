Охота за НЛО: американские спецслужбы опубликовали «секретные» материалы об инопланетянах

Американские спецслужбы опубликовали очередную партию рассекреченных материалов, в которых упоминаются предполагаемые базы внеземных цивилизаций. В документах, датированных с 1970-х годов, содержатся сведения, полученные в рамках проекта «Звездные врата», включавшего эксперименты с людьми, обладающими, по их заявлениям, способностями к дистанционному восприятию. Эти участники описывали возможные места присутствия инопланетян — от Аляски до спутника Сатурна, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам уфолога и представителя частного центра гипноза Тимура Андара, документы содержат упоминания о веществах и сплавах, якобы обладающих аномальными характеристиками. Он также ссылается на существование программы пентагона AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), в рамках которой изучались материалы, не встречающиеся в природе.

Однако, как отметил историк спецслужб и сотрудник частного аналитического агентства Нурлан Абдрашитов, подобные публикации могут иметь иную цель — отвлечение внимания общественности от актуальных социально-политических проблем. По его мнению, рассекречивание документов о НЛО используется как инструмент информационного воздействия.

С ним согласен политолог и председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Он считает, что в то время как тема НЛО вызывает интерес среди уфологов, ее активное продвижение в информационное поле может служить способом переключения общественного внимания.