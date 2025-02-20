Вице-президент США: большой угрозой для Запада является нелегальная миграция

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), вице-президент США Джей Ди Вэнс обратил внимание на критическую ситуацию с миграционным кризисом. По его мнению, западные лидеры совершили серьезную ошибку, разрешив массовый приток непроверенных иностранных граждан в свои государства, сделав нелегальную миграцию своей главной угрозой, сообщает ТАСС .

Вэнс подчеркнул, что до прихода к власти президента Дональда Трампа эта проблема представляла колоссальную опасность для США. Сейчас же основной удар приходится на европейские страны, где бесконтрольная миграция достигла беспрецедентных масштабов. При этом политик отметил, что данная угроза по-прежнему остается актуальной и для Соединенных Штатов, несмотря на принятые меры по усилению контроля над границами.

На Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс выступил с заявлением о необходимости ужесточения миграционной политики для предотвращения преступлений, совершаемых в Европейском Союзе. Он категорически высказался против массового притока нелегальных мигрантов, подчеркнув, что бесконтрольная миграция угрожает сохранению западной цивилизации.

Политик предостерег, что возвращение демократов к власти в Соединенных Штатах может привести к возобновлению масштабной миграции. По его убеждению, для сохранения США и Европы необходимо прекратить неконтролируемый въезд миллионов непроверенных мигрантов.