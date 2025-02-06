Вице-премьер Новак: Россия и Абхазия пересмотрят свое инвестсоглашение

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Абхазия пересмотрят свое инвестиционное соглашение с целью обеспечения баланса взаимных интересов, сообщает ТАСС .

«Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии», — сказал Новак по итогам переговоров с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.

Российский вице-премьер добавил, что обновленный документ будет учитывать интересы всех сторон.

Как отметил Гунба, Абхазия будет и впредь создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения капиталовложений из России. При этом в ходе пересмотра инвестсоглашения важно сохранить баланс интересов. Речь идет об интересах республики, народа, инвесторов и бизнес-сообщества.

Ранее абхазский политик Валерий Бганба направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с ударом ВСУ по Судже в Курской области.