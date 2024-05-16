«Вина всего мира»: Зеленский прокомментировал наступление РФ под Харьковом

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Владимир Зеленский обвинил весь мир в наступлении России под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что весь мир виноват в ситуации, которая сложилась в Харьковской области, где 16 мая несколько раз раздавались раскаты взрывов, пишет РБК со ссылкой на телеканал ABC.

«Это вина всего мира», — считает Зеленский.

Украинский президент также уверен, что мир, допустивший наступление России на Харьков, «теперь может помочь».

Ранее в Харьковской области с приграничной с Россией территории начали эвакуировать людей. Минобороны России 13 мая сообщило, что военнослужащие улучшили свои позиции под Харьковом и освободили несколько населенных пунктов от присутствия ВСУ.

Президент Владимир Путин 15 мая сообщил, что российские войска ежедневно улучшают свои позиции по всем фронтам проведения специальной военной операции.