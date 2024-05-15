Путин: ВС РФ каждый день улучшают положение по всем направлениям СВО

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска каждый день продвигаются и улучшают положение по всем направлениям спецоперации, сообщает ТАСС .

Путин на встрече с командующими войсками военных округов отметил, что работа продолжается по плану, утвержденному командованием и Генштабом. По словам главы государства, все поставленные задачи выполняются.

«Начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают положение», — заявил российский лидер.

При этом президент напомнил результаты прошлого года. Он подчеркнул, что ВС РФ отразили все атаки противника. Путин заявил, что мирное решение вопроса по Украине зависит от армии.

«Чем эффективнее будет действовать армия, тем скорее конфликт на Украине можно будет решить мирно», — отметил президент.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Тем временем подразделения группировки войск «Днепр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению от солдат ВСУ населенного пункта Работино в Запорожской области.