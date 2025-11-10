Вильнюс готовит новые переговоры с Минском о заблокированных фурах

Литва повторно обратится к Минску с просьбой пропустить свои фуры

Как заявил журналистам председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, Вильнюс готов выйти на уровень высоких инстанций.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — пояснил он.

Первая попытка решить вопрос дипломатическим путем не увенчалась успехом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда раскритиковал подход литовских властей, отметив, что обращение было направлено в Лидский пограничный отряд, а не в правительство или МИД, и характеризовал его как нечто среднее между просьбой и требованием.

Поводом для нынешнего кризиса стало одностороннее решение Литвы, принятое 29 октября, полностью закрыть автодорожную границу с Белоруссией. Официальной причиной была названа борьба с контрабандой, а именно — запусками воздушных шаров с сигаретами, которые, по утверждению Вильнюса, создают угрозу для безопасности гражданской авиации.