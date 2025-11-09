Белоруссия надеется на открытие Литвой автомобильных КПП на границе

Белорусская сторона надеется на скорейшее восстановление работы границы с Литвой, сообщает Sputnik .

«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала», — сообщили в МИД Белоруссии.

В МИД также напомнили, что граница закрыта именно по решению литовской стороны.

«Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди», — говорится в сообщении.

Ранее в конце октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска для автомобильного транспорта на границе с Белоруссией, мотивируя это участившимися случаями проникновения в воздушное пространство Литвы метеозондов, используемых для контрабанды. Ограничение действует до конца ноября и может быть продлено.

Позже литовская сторона сделала исключение для некоторых категорий лиц, разрешив им пересекать границу через один из контрольно-пропускных пунктов.

