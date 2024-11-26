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Орбан: 2025-й станет фантастическим годом, если конфликт на Украине урегулируют

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан спрогнозировал фантастический следующий год, однако для этого необходимо подписать мирный договор об урегулировании украинского конфликта.

«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — написал Орбан на своей странице в соцсети Facebook*.

Ранее Виктор Орбан, заявил, что 500-летний период господства западной цивилизации подошел к концу. По словам венгерского политика, наступающий век будет эпохой Евразии.

*Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в РФ.