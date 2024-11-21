Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что наступает век Евразии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на форуме «Евразия», который прошел в Будапеште, заявил, что 500-летний период господства западной цивилизации подошел к концу, а попытки по вестернизации мира потерпели неудачу, сообщает kp.ru .

«Закончились 500 лет доминирования западной цивилизации. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась», — отметил политик.

Он подчеркнул, что в новой мировой реальности страны Азии укрепили свои позиции и подтвердили свою способность развиваться, существовать и сохранять независимость как центры экономической и политической силы. В результате этого центр глобальной экономики переместился на Восток, и восточные экономики демонстрируют рост в четыре раза быстрее, чем западные, добавил Орбан.

По мнению премьера, наступающий век будет эпохой Евразии, поскольку на самом большом континенте проживает 70% всего населения Земли, а его доля в мировой экономике превышает 70%. В нынешних условиях Европа оказывается на проигрышной стороне: ее государства больше не входят в пятерку ведущих экономик мира, заключил Орбан.