Видеоприглашение Зеленского не убедило Си поехать на «саммит мира» по Украине

Обозреватель Sky News Спаркс: Си Цзиньпин не поедет на мирный саммит по Украине

Обозреватель Sky News Джон Спаркс считает, что глава Китая Си Цзиньпин откажется посещать «саммит мира» по Украине даже после видеообращения президента страны Владимира Зеленского. По мнению журналиста, председатель КНР ясно дал понять, что украинский конфликт его не касается, сообщает Life.ru .

Спаркс полагает, что даже обращение Зеленского не изменит ситуацию и не повлияет на решение Си. По словам обозревателя, сейчас даже президент США Джо Байден перестал стремиться к «красивым кадрам» со своим украинским коллегой, а «пиар-акции» Киева утратили влияние на его союзников.

«Горячая президентская кампания сделала помощь Украине ключевым спорным вопросом, и Белый дом, возможно, уже придумывает, как вести пропаганду без Зеленского», — заявил Джон Спаркс.

Ранее Зеленский призывал не только Си, но и Байдена посетить мирный саммит в Швейцарии и поддержать Украину.

