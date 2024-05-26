Зеленский призвал Байдена и Си посетить «саммит мира» и поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова. В ролике он предложил американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину проявить лидерство в приближении мира, сообщает «Газета.ру» .

По словам Зеленского, Байден и Си Цзиньпин находятся в стороне от глобальных усилий в подготовке к саммиту в Швейцарии. Он добавил, что участие в саммите по Украине уже подтвердили более 80 государств.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. <…>. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира», — сообщил он.

Зеленский уверен, что усилия мирового большинства станут лучшей гарантией достижения и выполнения обязательств.

Мирная конференция по Украине в июне 2024 года — запланированная международная конференция, посвященная конфликту России и Украины. Мероприятие состоится в отеле «Бюргеншток» в кантоне Нидвальден в Швейцарии 15–16 июня 2024 года.